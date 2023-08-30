مطلب برلماني بتوفير معارض لمستلزمات المدارس المدعمة في المحافظات

طالبت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، الحكومة بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية، لتنظيم معارض بيع الملابس والأدوات المدرسية بأسعار مخفضة للطلاب مع قرب العام الدراسي الجديد 2023/2024، وذلك في جميع المحافظات المصرية لرفع العبء عن كاهل الأسر المصرية.

المغالاة في أسعار الأدوات المدرسية

وأشارت عضو مجلس النواب، في تصريحات صحفية، إلى أن هناك مغالاة في أسعار الأدوات المدرسية بشكل يؤثر على قدرات العديد من الأسر المصرية، وهو ما يحتاج لوجود معارض تقدم أسعار تنافسية للمواطنين، لتمكنهم من الوفاء باحتياجات أبنائهم مع قدوم العام الدراسي الجديد.

وأوضحت النائبة فاطمة سليم، أن المعارض التي نظمتها الدولة في السنوات الماضية، نجحت نسبيًا في امتصاص جزء من أزمة ارتفاع الأسعار، لاسيما وأن وجود أكثر من عارض يؤدي لوجود تنافس في الأسعار بما يصب في صالح المواطنين.

وشددت على ضرورة عدم مغالاة المدارس في المطالب من أولياء الأمور، فيما يتعلق بالمستلزمات المدرسية أو المعروف بالـ«سابلايز»، لتخفيف الأعباء على المواطنين.

ويشار إلى أن العام الدراسي الجديد للمدارس والجامعات سيبدأ في مطلع شهر أكتوبر المقبل.