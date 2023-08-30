أسعار الأدوات المدرسية في معارض المدارس بالمحافظات.. خصومات تصل إلى 50%

شهدت أسعار المستلزمات الدراسية في معرض أهلا مدارس 2023 ومعرض ناصر الخيري وعدد من المكتبات في محافظات مصر، تخفيضات كبيرة في الأسعار تبدأ من 20% وحتى 35% إلى 50%.

أسعار نفس السلع في المكتبات الخارجية بجودة عالية وبأسعار أقل من قبل الشركات العارضة، بناء على اتفاق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية واتحاد الغرف التجارية.

أسعار الأدوات المدرسية في معارض المدارس بالمحافظات

وقال علي إسلام محمد، أحد أصحاب محال لبيع المستلزمات المدرسية بالمنصورة، لـ«الوطن»: «نبيع الأدوات المدرسية بجودة عالية وبأقل الأسعار في معرض ناصر الخيري التابع لمديرية التربية والتعليم في محافظة الدقهلية، وبـ 500 جنيه فقط يستطيع ولي الأمر شراء كل المستلزمات المدرسية المطلوبة، وتتراوح أسعار اللانش بوكس تبدأ من 30 جنيه وحتى 55 جنيه، والزمزمية من 20 و 25 وحتى 40 جنيه إلى 45 جنيه حسب النوع والجودة، ودستة الكشاكيل تبلغ أسعارها إلى 90 جنيه التي تتضمن 20 كراسة 28 ورقة، و40 ورقة الدستة110 جنيه وأقلام الرصاص من 30 وحتى 40 جنيه والجاف نفس السعر، وعلي الألوان من 10 وحتى 20 جنيه والحقائب المدرسية تتراوح أسعارها من 100 وحتى 185 جنيه».

أسعار الزي المدرسي بالدقهلية

وأضاف طارق هلال، أحد تجار الزي المدرسي بالدقهلية، أن الأسعار مناسبة وفي متناول أيادي الجميع وتصل الخصومات إلى 35% أسعار الملابس المخصصة للمدارس في المرحلة الابتدائية تبدأ من 55 جنيها وتزيد الأسعار حتى المرحلة الثانوية التي تبدأ من 65 وحتى 75 إلى 85 جنيها والبدل المدرسية هي أعلى سعر وتبلغ 170 جنيها.

خصم 50% بمعرض أهلا مدارس بأعلى جودة

وأكد أحمد الجميلي مدير معرض أهلا مدارس في مدينة بني عبيد بالدقهلية، بالتنسيق مع الغرفة التجارية المستلزمات المدرسية تصل إلى خصم 50% بالمعرض بأعلى جودة مثل نظيرتها التي تباع في الأسواق الخارجية، ولكن بأسعار أقل بكثير، وتتراوح أسعار أقلام الرصاص بين 25 وحتى 35 جنيها، وذلك حسب النوع بجودة عالية، واللانش بوكس 40 جنيها، ودستة كشكول 40 ورقة 45 جنيها، والزمزمية 20 وحتى 25 جنيها، وكشكول سلك 100 ورقة بـ 25 جنيها، والـ150 ورقة 35 جنيها، وعلب أقلام الجاف 25 جنيها وحتى 30 جنيها، والحقائب المدرسية تتراوح بين 210 جنيهات وحتى 250 جنيها، البراية بـ5 جنيهات والمحاية بـ5 جنيهات، وهناك تشديدات صارمة على ضرورة وضع الأسعار أمام كل منتج وفي حال المخالفة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية

أسعار مخفضة لمستلزمات المدارس بالإسكندرية

تقول ألفت علي، صاحبة مكتبة بغرب الإسكندرية، إن الخصم يصل لأكثر من 20% على مستلزمات المدارس للمساهمة فى رفع العبء عن كاهل أولياء الأمور وسعر الكراس 5 جنيهات وبعد الخصم 3.5 والكراس اللوكس 5 جنيهات بدلاً من 7 جنيهات والاسكتش السلك اللوكس 100 ورقة قبل الخصم 33 جنيها وبعد الخصم 28 جنيها واسكتش 80 ورقة 26 جنيها بدلاً من 30 جنيها والأقلام الرصاص عرض العلبة 12 قلم 39 جنيها والأقلام الجاف عرض العلبة 30 جنيها بدلاً من 38 جنيها وعن شنط المدارس قالت إن الخصم من 310 جنيهات إلى 250 جنيها ومن 210 جنيهات إلى 150 جنيها.

وأشارت ألفت إلى أنه بالإضافة لتلك الخصومات يتم عمل خصم إضافي لمشتروات الأيتام سواء لجمعيات رعاية الأيتام أو الأسر يصل إلى 50 % دعمآ من المكتبة لاستمرارهم فى التعليم ويوجد بالمكتبة كتب خارجية محانية لغير القادرين ويتم تجميعها من أهل الخير وتشارك المكتبة بجزء منها ويتم تسليمها مجاناً.

كتب مستعملة بربع الثمن بجميع المواد الدراسية

وأوضح يوسف نبيل، أحد تجار منطقة الفيالة، أنّ العديد من تجار بيع المستلزمات المدرسية، طرحوا تخفيضات هائلة في الأسواق، وصلت إلى 17% على الكتب الخارجية الخاصة بجميع المواد الدراسية، وتوفير كتب مستعملة أيضا بربع الثمن لكي تستطيع كافة الفئات المجتمعية شراء متطلبات ابنائهم، طبقا لقدراتهم المادية، بالإضافة إلى العروض المقدمة على الأقلام الحبر والرصاص، إذ وصلت العلبة الواحدة إلى 20 جنيها.

وأكد أنّ الكشكول المائة ورقة يباع بـ 35 جنيها، والثمانين ورقة تتراوح أسعاره بين الـ25 و17 جنيها، بينما وصلت دستة الكشاكيل إلى 40 جنيها، بالإضافة إلى وصول حافظة الأقلام في السوق إلى30 جنيها، والبراية والممحاة 5 جنيهات.