«البحوث الإسلامية»: انطلاق قافلة توعوية إلى شمال سيناء لمدة شهرين

أعلن مجمع البحوث الإسلامية، إطلاق قافلة دعوية مشتركة إلى محافظة شمال سيناء بالتعاون مع وزارة الأوقاف ودار الإفتاء المصرية، على مدار شهرين كاملين.

الحفاظ على الوعي المجتمعي وحماية العقول

وقال الدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إن القافلة تأتي ضمن استراتيجية التعاون المشترك بين المؤسسات الدينية في مصر من أجل الحفاظ على الوعي المجتمعي، وحماية العقول من كل محاولات تلويثها بأفكار عبثية وخارجة عن أخلاقيات المجتمع وطبيعته ولا علاقة لها بعقيدة أو ثقافة، وذلك في إطار توجيهات من فضيلة الإمام الأكبر، ومتابعة وإشراف فضيلة وكيل الأزهر.

12 واعظًا وإمامًا من المؤسسات الثلاثة

أضاف أن القافلة المقرر انطلاقها بعد غد الجمعة، تضم نحو 12 واعظًا وإمامًا من المؤسسات الثلاثة، حيث يُنفّذ برنامج القافلة بشكل أسبوعي ولمدة شهرين، على أن يكون موضوع اللقاء الأول للقافلة حول شخصية النبي وسماته بعنوان: (النبي - صلى الله عليه وسلم - كما تحدث عن نفسه).

ومن المقرر أن تنفذ القافلة مجموعة من الندوات واللقاءات الجماهيرية عن «حق الوطن»، وأهمية استشعار كل مواطن مسئوليته الأسرية والمجتمعية والوطنية، بما ينعكس على تحقيق الاستقرار العام والعبور بمصرنا الحبيبة إلى برّ الأمان.