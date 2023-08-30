خطيب بـ«الأوقاف» يوضح فضل التيسير في الزواج.. يزيد من البركة

يعد الزواج من الأمور الدينية والحياتية التي يسعى الشباب والبنات إلى تطبيقها والارتباط بشريكهم وفق الاتفاقات والضوابط الدينية، بالإضافة إلى العادات والتقاليد، إلاّ أنّ هناك تكاليف ومتطلبات تثقل كاهل إحدى العروسين، وفي هذا الصدد قال الشيخ خالد الجمل، الداعية الإسلامي والخطيب بالأوقاف، إنّ التيسير في تكاليف الزواج يجلب البركة، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤنة».

عدم المغالاة في المهر

وتابع الخطيب بالأوقاف في تصريحاته لـ«الوطن»: «من اللازم عدم المغالاة في المهر، وأن ييسر الأب لبناته الزواج بكل السبل إذا وجد الزوج الصالح، وذلك حتى نحافظ على شبابنا وفتياتنا من الانحراف»، مشيراً إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: «إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ في الأَرْضِ وَفَسَادٌ» رواه الترمذي.

سبب عزوف الشباب عن الزواج

ولفت «الجمل» إلى أن الغلاء في تكوين عش الزوجية يجعل الشباب يعزف عن الزواج، ولذلك يجب أن يكون الطرفان متساهلين حتى يتمّ الزواج، وشدد على ضرورة أن يحفظ الوالدين حقوق بناتهن كما يشاؤون ولكن دون مغالاة في المهر والشبكة وغيرها في ظل الأسعار المرتفعة هذه الأيام.