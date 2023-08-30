«شفاء الأورمان»: نسعى للتوسع في دعم البيئة الخضراء داخل المستشفيات

كشف محمود فؤاد، الرئيس التنفيذى لمؤسسة شفاء الأورمان، عن جانب من جهود المؤسسة ضمن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، خلال العام الأخير؛ لدعم مرضى السرطان من مختلف محافظات مصر.

وأكد في تصريحاته، أن هناك تنسيق وتعاون كامل بين المؤسسة ومستشفى شفاء الأورمان؛ لتقديم الخدمات الطبية لمرضى الأورام المحولين من المؤسسة، تحت سياسة أن الجميع يد واحدة وقلب واحد؛ لدعم مرضي السرطان في الصعيد.

جهود مؤسسة شفاء الأورمان

وأشار إلى أن المؤسسة تسعى للتوسع في المستشفى في الحفاظ على البيئة ودعم البيئة الخضراء فى جميع أنحاء المستشفى من خلال التوسع في إنشاء محطات طاقة شمسية لتوليد الكهرباء لمستشفيات شفاء الأورمان، بجانب كل الإجراءات الأخرى من دهانات الحوائط وترشيد استهلاك الكهرباء والمياه والمطعم بأدواته صديقة البيئة والتى مكنت المؤسسة والمستشفى من الحصول على شهادة الاعتماد من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية وشهادة التمييز البيئي للبيئة الخضراء.

مستشفيات شفاء الأورمان

وأوضح الرئيس التنفيذى لمؤسسة شفاء الأورمان، أن مستشفيات شفاء الأورمان تقدم علاج الأورام بالمجان بمدينة طيبة شمال محافظة الأقصر لدعم المرضى، إذ يجرى تلقي أوراق أية حالة تصل للمستشفي، وفحصها في الحال داخل العيادات الخارجية بالمستشفى بمعرفة نخبة من نجوم الطب في ذلك التخصص.