«شفاء الأورمان» ينظم حملات للتوعية والكشف المبكر عن أورام الفم في الأقصر

نظم قسم جراحة الأورام بمستشفى شفاء الأورمان لعلاج الاورام بالمجان، حملة للتوعية والكشف المبكر عن حالات أورام الفم باللسان، بمناسبة اليوم العالمي لأورام الفم، تحت إشراف الدكتور عاصم البراشي، استشاري جراحة الأورام بمستشفى شفاء الأورمان والمعهد القومي للأورام.

وأوضح الدكتور عبد الرحمن عصام، نائب المدير التنفيذى لشؤون الجراحة والعمليات، أنّه جرى فحص عددا كبيرا من الحالات مع توزيع عدد من المطبوعات التي تشرح طرق الوقاية و كيفية الفحص والمتابعة للكشف المبكر عن أورام الفم، وتم إجراء فحصا للمشاركين وتعليمهم طرق الفحص والمتابعة.

وقال الدكتور هانى حسين، المدير التنفيذي لمستشفيات شفاء الأورمان، إنّ فاعليات اليوم العالمي لأورام الفم، تم خلاله حملة للتوعية بالمرض بواسطة مجموعة من شباب الأطباء المتميزين بالمستشفى، موضحا أنه تم شرح أسباب الإصابة بأورام الفم و طرق الوقاية منها، وكيفية التشخيص المبكر لها.

ومن جانبه قال محمود فؤاد، الرئيس التنفيذي، لمؤسسة شفاء الأورمان، إنّ المستشفى حريص على تنظيم الفعاليات التى تهتم بصحة الأفراد في المجتمع المحلي، موضحا أنه تم تكثيف حملات التوعية والكشف المبكر عن حالات أورام الفم باللسان، بمختلف قرى ومراكز الأقصر، مشيرا إلى أنّ الحملات مستمرة بالتنسيق مع العديد من المؤسسات والجمعيات والهيئات، ضمن فاعليات الاحتفال باليوم العالمي لأورام الفم.