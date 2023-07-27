«شفاء الأورمان»: نوفر خدمات علاج الأورام بالمجان في محافظات الصعيد

قال محمود فؤاد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، إن المؤسسة لديها 2 مستشفى لعلاج السرطان في مدينة طيبة بالأقصر، إحداهما متخصصة للكبار والأخرى للصغار، مشيرا إلى أنه يتم تقديم خدمة مجانية متميزة لأهالي الصعيد، إذ يتم خدمة نحو 5 أو 6 محافظات من جنوب الصعيد، موضحا أن اختيار المكان كان له غرض مهم من أجل خدمة محافظات سوهاج وقنا والأقصر والوادي الجديد والبحر الأحمر وأسوان.

خدمة طبية متميزة ومجانية

وأضاف «فؤاد»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح»، من تقديم رامي الحلواني ويارا مجدي عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن المواطنين في المحافظات سالفة الذكر كان يقطعون مسافات سفر كبيرة للغاية من أجل تلقي العلاج في القاهرة، متابعا: «حاولنا عمل مستشفيات تقدم خدمة طبية متميزة ومجانية في نفس الوقت، إذ يتم الاعتماد على العلاج الإشعاعي في مجابهة السرطان»، مشيرا إلى أن هناك 3 أجهزة لتقديم العلاج الإشعاعي، منها جهاز ثلاثي الأبعاد يستهدف الخلايا المريضة ولا يؤثر على نظيرتها السلمية.

استقبال كل المواطنين من كل المحافظات

وتابع: «الثلاثة أجهزة الخاصة بالعلاج الإشعاعي يعملون من الساعة 4 صباحا حتى الساعة 12 أو 1 منصف الليل، كونها تقريبا الأجهزة الموجودة في محافظات الصعيد كلها»، مشيرا إلى أنه يجري استقبال كل المواطنين من كل المحافظات، وهناك دار ضيافة بالمستشفيات.