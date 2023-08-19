مجهودات كبيرة لـ«شفاء الأورمان» مع التحالف الوطني.. خدمات طبية وعلاجية

كشف محمود فؤاد الرئيس التنفيذى لمؤسسة شفاء الأورمان، عن حجم مجهودات المؤسسة مع التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، قائلا إن مستشفيات شفاء الأورمان تستقبل متوسط مرضى فى اليوم، نحو 600 مريض ما بين جديد ومتردد.

وأضاف «فؤاد» في تصريحات لـ«الوطن»، أن مؤسسة شفاء الأورمان تجري عدد عمليات بمتوسط 300 عملية في الأسبوع، وعدد جلسات كيماوى شهرية 3450 بمعدل 862 جلسة أسبوعيا، وعدد جلسات إشعاعي 2765 جلسة بمعدل 785 جلسة أسبوعيا.

أشعات طبية

أشار الرئيس التنفيذى لمؤسسة شفاء الأورمان، إلى حجم عدد الأشعات الطبية التي تقوم بها المؤسسة، الذي بلغ 2650 أشعة بمعدل 660 أشعة أسبوعيا، فضلا عن عدد الخدمات العلاجية التي يستفيد بها المرضى في الشهر حوالي 46870 خدمة بمعدل 11525 خدمة أسبوعيا.

التحالف الوطني

يُذكر أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، انطلق في شهر مارس لعام 2022 بمشاركة وعضوية كبرى مؤسسات العمل الأهلي والتنموي في مصر حيث يضم 34 جمعية ومؤسسة أهلية، وكيانات خدمية وتنموية بهدف دعم الأسر الأكثر احتياجًا، ومساندة الحكومة في تخفيف الأعباء عن المواطنين.