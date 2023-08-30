«البحوث الفلكية»: اليوم زحل يقترن بالقمر للمرة الثانية في أغسطس

تحدث الدكتور جاد القاضي، مدير معهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية، عن حقيقة اصطدام زحل بالقمر اليوم، قائلا: «ندعو الناس كي يستمتعوا بكل الظواهر الفلكية الموجودة، وهي لا تدل على علامات الساعة أو غضب طبيعة».

اقتران زحل بالقمر للمرة الثانية في شهر أغسطس

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر: «من بين هذه الظواهر هناك دوريا أو شهريا المعهد يصدر دائما الظواهر وموعدها، واليوم هناك اقتران زحل بالقمر للمرة الثانية فى شهر أغسطس».

مدار الأجرام شبه بيضاوي

وتابع مدير معهد البحوث الفلكية أن مدارات تلك الأجرام سواء القمر أو زحل أو المريخ أو عطارد يدورون فى مدار شبه بيضاوي، وبالتالي يكون هناك أوقات يكونوا متجاورين مع بعضهم وتسمى بالظاهرة الفلكية أو الاإقتران، مشددًا على عدم وجود أي فرصة إلى إصطدام زحل بالقمر، ولكنهم يكونوا متقاربين مع بعضهم.

وذكر أن هذه الظاهرة ستكون موجودة اليوم من بعد غروب الشمس: «من لديه تلسكوب صغير أو كاميرا معظمة يمكنه رؤية الحلقات المحيطة بكوكب زحل، وهذا الأمر رائع وننصح عشاق الفلك بمتابعته».