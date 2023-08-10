رئيس قسم الزلازل بمعهد البحوث الفلكية: مصر لم تتأثر بزلزال قبرص

هزة أرضية بقوة 4.7 درجة على مقياس ريختر، سجلها المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر، شعر بها سكان جزيرة قبرص، في الساعة الرابعة من مساء اليوم، وتساءل عدد كبير من رواد منصات التواصل الاجتماعي عن سبب حدوث هذه الهزة الأرضية، وإذا كان لها أي تأثيرات أو توابع على مصر.

سبب حدوث زلزال قبرص

وقال الدكتور شريف الهادي رئيس قسم الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، إن سبب حدوث الزلزال، مساء اليوم، في جزيرة قبرص، يعود إلى أن تلك المنطقة مصدرا لتلاقي الألواح الأرضية مع بعضها، لذلك تعد منطقه نشطة للزلازل.

وأضاف «الهادي» في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن زلزال قبرص لم يصل تأثيره إلى مصر إطلاقًا، مشيرًا إلى أن الزلزال كان مؤثرًا في قبرص وبعض المناطق القريبة منها، بنسبة ضئيلة للغاية، ولم يسبب أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات العامة.

زلزال قبرص لا علاقة له بالتنبؤات بحدوث أي زلازل في مصر

وأشار رئيس قسم الزلازل بالمعهد القومي، إلى أن مصر تبعد عن منطقة زلزال قبرص بمسافة تقدر بنحو 400 كيلومتر، كما لا تمر بها أي أحزمة زلزالية، مضيفًا أن زلزال قبرص لا علاقة له بالتنبؤات بحدوث أي زلازل في مصر خلال الفترة المقبلة.

وبعد ساعات من إعلان المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية عن زلزال قبرص، ضرب زلزال آخر بقوة 5.5 على مقياس ريختر شرق تركيا، تبعه زلزال ثالث في تركيا أيضا بشدة 2.3 درجة.