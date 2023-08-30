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تنسيق المرحلة الثالثة.. مؤشرات القبول بالمعاهد الفنية التجارية والفندقية

كتب:

آية حسنين
02:06 م | الأربعاء 30 أغسطس 2023
تنسيق المرحلة الثالثة

تنسيق المرحلة الثالثة

أعلنت وزارة التعليم العالي، بدء مرحلة التنسيق الثالثة اليوم بحد أدنى 205 درجات لمختلف الشعب، ويتطلع الطلاب إلى معرفة مؤشرات تنسيق معاهد فني تجاري وفندقي للشعبة العلمية بتنسيق المرحلة الثالثة، من أجل التسجيل بها.

مؤشرات تنسيق فني تجاري وفندقي للشعبة العلمية  بتنسيق المرحلة الثالثة

وجاء الحد الأدني لتنسيق المرحلة الثالثة للجامعات والمعاهد المصرية هذا العام مقارب للعام الماضي مما يجعل مؤشرات تنسيق فني تجاري وفندقي للشعبة العلمية بتنسيق المرحلة الثالثة كالآتي:

- الفني التجاري بدمنهور 232.0

- الفني التجاري بأسيوط  231.0

- الفني التجاري بالروضة   231.0

- الفني التجاري بالزقازيق  230.0

- الفني التجاري بأسوان      229.0

- الفني التجاري بسوهاج  228.0

- الفني التجاري بقويسنا  228.0

- الفني التجاري بالإسكندرية 228.0

- الفني للفنادق الإسكندرية  228.0

- الفني التجاري ببنها 227.0

- الفني للفنادق المطرية  226.0

- الفني التجاري بالعريش  226.0

- الفني التجاري بقنا    226.0

- الفني التجارى بطنطا   225.0

- الفني التجاري بالمحلة الكبرى 223.0

- الفني التجاري بالمنصورة  222.5

- الفني التجاري بشبرا 222.0

- الفني التجاري ببورسعيد  221.0

- الفني التجاري بدمياط  220.0

- الفني للفنادق قنا 219.0

 

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