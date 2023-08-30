تنسيق الدبلومات الفنية 2023 نظام 3 سنوات.. اعرف موعد انطلاقه

أكد السيد عطا، رئيس قطاع التعليم في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمشرف على التنسيق، أن أعمال تنسيق الجامعات2023 لمختلف المرحل والشعب الدراسية تسير بصورة منتظمة وهادئة دون رصد أي مشكلات بشأنها حتى الآن، موضحا أن تنسيق الدبلومات الفنية 2023 نظام 3 سنوات سيتم الكشف عن تفاصيله خلال الأيام القليلة المقبلة، مع قرب انتهاء تنسيق المرحلة الثالثة لطلاب تنسيق المرحلة الثالثة من الثانوية العامة 2023.

تنسيق الدبلومات الفنية 2023 نظام 3 سنوات

وأضاف رئيس قطاع التعليم في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن اللجنة العليا للتنسيق هي المنوطة بتحديد موعد بداية ونهاية تنسيق الدبلومات الفنية 2023 نظام 3 سنوات لمختلف الشهادات، وذلك وفقاً للضوابط والقواعد التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

تنسيق الدبلومات الفنية 2023 نظام 3 سنوات.. الجامعات

وفي السياق ذاته، كشفت مصادر بالمجلس الأعلى للجامعات في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه من المتوقع أن تنطلق مرحلة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 نظام 3 سنوات منتصف شهر سبتمبر المقبل، وذلك بعد الانتهاء من اختبارات معادلات الشهادات الفنية.