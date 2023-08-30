تنسيق المعاهد والكليات للدبلومات الفنية 2023.. اعرف الأماكن المعتمدة

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ممثلة في مكتب تنسيق الجامعات المؤسسات التعليمية المعتمدة من قبل الوزارة والأعلى للجامعات، تفاصيل تنسيق المعاهد والكليات للدبلومات الفنية 2023، وذلك لتجنب الوقع ضحية وفريسة للمؤسسات الوهمية، موضحة أن المعاهد متاحة كافة بياناتها عبر الموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للجامعات.

تنسيق المعاهد والكليات للدبلومات الفنية 2023

وتستعرض «الوطن» في النقاط التالية أسماء المؤسسات التعليمية المعتمدة المتاحة للطلاب في تنسيق المعاهد والكليات للدبلومات الفنية 2023، وهي:

- كليات الآثار

- كليات التجارة

- كليات الهندسة

- كليات الزراعة

- كليات التربية

- كليات الحقوق

- المعاهد تمثل 8 قطاعات أكاديمية مُتخصصة (هندسة، تجاري، علوم وحاسب، إعلام ولغات، خدمة اجتماعية، سياحة وفنادق، علوم صحة وتمريض، زراعة)، ويمكن الاطلاع على كافة التفاصيل والبيانات الخاصة بها عبر رابط خصصته وزارة التعليم العالي لذلك.

وجاءت بعض أسماء المعاهد المعتمدة من التعليم العالي والبحث العلمي في تنسيق المعاهد والكليات للدبلومات الفنية 2023، كالتالي:

- معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران بإمبابة ـ الجيزة.

- معهد العبور العالي للهندسة والتكنولوجيا

- معهد طيبة العالي للهندسة بالمعادي

- معهد الدلتا للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة

- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالتجمع الخامس القاهرة الجديدة

- معهد الصفوه العالي للهندسة

- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالعريش

- المعهد العالي للهندسة بـ6 أكتوبر

-الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة التابعة لوزارة

المعاهد الخاصة العالية (الشعبة التجارية):

1- معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة

2- الأكاديمية الحديثة لعلوم الكمبيوتر وتكنولوجيا الإدارة بالمعادي

3- المعهد الدولي للغات والترجمة الفورية بالتجمع الخامس

4- المعهد العالي للحاسب الآلي بكنج مريوط – الإسكندرية

5- المعهد العالي لنظم التجارة الإلكترونية بسوهاج

6- معهد العبور العالي للإدارة والحاسبات ونظم المعلومات

7- المعهد العالي للحاسب الآلي وإدارة الأعمال بالزرقا – بدمياط

المعاهد الخاصة العالية شعبة علوم الحاسب ونظم المعلومات

1- معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة

2- الأكاديمية الحديثة لعلوم الكمبيوتر وتكنولوجيا الإدارة بالمعادي

3- المعهد العالي لعلوم الحاسب ونظم المعلومات بـ6 أكتوبر

4- معهد العبور العالي للإدارة والحاسبات ونظم المعلومات طريق بلبيس

5- معهد طيبة العالي للحاسب والعلوم الإدارية بالقاهرة

6- معهد الفراعنة العالي للحاسب ونظم المعلومات والإدارة – المريوطية - الهرم

المعاهد الخاصة العالية للسياحة والفنادق:

1- المعهد العالي للسياحة والفنادق بـ6 أكتوبر

2- معهد الألسن العالي للسياحة والفنادق بمدينة نصر

3- المعهد المصرى العالي للسياحة والفنادق بمصر الجديدة

4- معهد سيناء العالي للسياحة والفنادق برأس سدر - جنوب سيناء

5- المعهد العالي للسياحة والفنادق والحاسب الآلى بالسيوف- الإسكندرية

المعاهد الخاصة العالية للخدمة الاجتماعية:

1- المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالقاهرة

2- المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالإسكندرية

3- المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ

4- المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بدمنهور

5- المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بأسوان

6- المعهد العالي للخدمة الاجتماعية ببنها

المعاهد الخاصة العالية التكنولوجية للعلوم الصحية التطبيقية:

1- المعهد الفني للتمريض بالجونة - محافظة البحر الأحمر

2- المعهد الفني للتمريض بالدقهلية - شربين

3- المعهد التكنولوجي العالي للعلوم الصحية التطبيقية بمدينة بدر

4- المعهد التكنولوجي العالي للعلوم الصحية التطبيقية بسوهاج

المعاهد الخاصة العالية الزراعية:

1- المعهد العالي للتعاون الزراعي بشبرا الخيمة

2- المعهد العالي للتعاون والإرشاد الزراعي بأسيوط