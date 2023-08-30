المستندات المطلوبة للالتحاق بكلية إدارة الأعمال في بنها الأهلية.. وساعات الدراسة
كتب:
حسن صالح
01:58 م | الأربعاء 30 أغسطس 2023
جامعة بنها
أعلنت جامعة بنها الأهلية بالعبور، فتح باب التقدم المباشر لكلية الاقتصاد وإدارة الأعمال، مع الالتزام بالحد الأدنى المعلن من مجلس الجامعات الأهلية والخاصة، والذي جرى تحديده بنسبة 55%.
المستندات المطلوبة للالتحاق بكلية إدارة الأعمال ببنها الأهلية
أوضح الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها الأهلية، في تصريحات لـ«الوطن» أن المستندات اللازمة للتقدم المباشر لكلية الاقتصاد وإدارة الأعمال بالجامعة كالتالي:
- أصل شهادة الثانوية وصورة منها - طلاب الشهادات المعادلة العربية أو الأجنبية مطلوب شهادة كاملة ومعتمدة وموثقة من الخارجية المصرية و صورة منها.
- أصل شهادة ميلاد كمبيوتر حديثة (بالرقم الثلاثي للطلاب الذكور) وصورة- عدد 2 صورة بطاقة الرقم القومي للطالب، وصورة بطاقة ولي الأمر (الأب والأم).
- نموذج 2 جند للطلاب الذكور وبطاقة عسكرية 6 جند أو (7 جند مختومة من مكتب التجنيد بالقسم التابع له الطالب).
- عدد 8 صور شخصية 4x6 مدون علية اسم الطالب.
- صورة ضوئية من إيصالات الدفع.
- حافظة بلاستيك بكبسولة.
ساعات الدراسة ومصاريف الاقتصاد
أوضح رئيس جامعة بنها الأهلية بالعبور، أن الدراسة بكلية الاقتصاد وإدارة الأعمال بالجامعة، بإجمالي مصروفات دراسية 45 ألف جنيه ومدة الدراسة تبلغ 4 سنوات.