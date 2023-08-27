انقطاع المياه عن مدينة بنها لمدة 8 ساعات.. اعرف المواعيد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي مواعيد انقطاع المياه عن مدينة بنها بمحافظة القليوبية، اعتبارا من الساعة التاسعة مساء الثلاثاء المقبل 29 أغسطس، لمدة 8 ساعات، على أن تعود في الخامسة صباح الأربعاء.

سبب انقطاع المياه في بنها

وأوضحت شركة مياه الشرب بالقليوبية، في بيان لها، أن انقطاع المياه عن مدينة بنها يأتي بسبب أعمال تطهير محطة معالجه الصرف الصحي ببنها.

انقطاع المياه بمدينة بنها

وأهابت شركة مياه الشرب بالقليوبية، بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات، تدبير احتياجاتهم خلال فترة انقطاع المياه بمدينة بنها، حيث سيتم إعادة ضخ المياه فور الانتهاء من أعمال التطهير.

توفير سيارات مياه صالحة للشرب

وأوضح بيان شركة مياه الشرب أنه سيتم توفير سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه في مدينة بنها لحين الانتهاء من الأعمال، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن «125».