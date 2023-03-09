الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي تطلق حملة جديدة للترويج للسياحة

أطلقت الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، إحدى الهيئات التابعة لوزارة السياحة والآثار، الحملة الدولية للترويج للسياحة المصرية في الخارج وذلك لمدة 3 سنوات بتكلفة إجمالية 90 مليون دولار بواقع 30 مليون دولار في كل عام.

إطلاق الحملة خلال معرض برلين السياحي

وقال عمرو القاضي رئيس الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، إن الحملة الترويجية التي تم إطلاقها اليوم خلال مشاركة الهيئة بمعرض برلين السياحي أحد أهم المعارض السياحية في العالم سيتم توجيهها إلى الأسواق الرئيسية المصدرة للسياح لمصر ولا سيما ، بريطانيا والمانيا وايطاليا وأمريكا وروسيا وفرنسا وإسبانيا والتشيك وبولندا ودول الخليج العربي .

مصر مقصد سياحي متكامل

وأشار رئيس الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي إلى أن الحملة الدولية للترويج السياحي لمصر بالخارج تهدف إلى إظهار أن المقصد السياحي المصري مقصد متكامل يناسب جميع توجهات السياح، لافتا إلى أن الحملة تبرز التنوع والثراء في المنتجات السياحية المصرية التي تتميز بها مصر والتي تناسب جميع الأذواق والفئات من السائحين.

وأوضح رئيس الهيئة المصرية للتنشيط السياحي أن الفيلم الترويجي للحملة، والذي تم عرضه خلال مؤتمر صحفي تم عقده اليوم بالجناح المصري المشارك بمعرض برلين السياحي، يسلط الضوء علي التنوع الذي يتمتع به المقصد السياحي المصري وعلي المقومات السياحية الموجودة بمصر، لافتا إلى أن الشعار المستخدم في هذا الفيلم هو «Your Expectations are History» يحمل دعوة للسائحين للاستمتاع بكل المقومات السياحية التي يمتلكها المقصد السياحي المصري من حضارة مصرية قديمة لمناطق أثرية متعددة لمناطق شاطئية وترفيهية متنوعة.