الإسكان تعلن عن المدن المتاح بها أراضي بيت الوطن للعاملين بالخارج

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، عن إعداد الوزارة لطرح 2530 قطعة أرض بمواقع متميزة في 14 مدينة مختلفة جديدة، ضمن مشروع «بيت الوطن» للمصريين العاملين بالخارج، لافتا إلى أن الطرح يكون بالتعاون والتنسيق ما بين وزارتي الإسكان والاتصالات، والبنك المركزي المصري.

وتستعرض بوابة «الوطن» في السطور التالية، عن المدن المتاح بها أرض «بيت الوطن» للمصريين في الخارج.

المدن المتاح بها أراضي «بيت الوطن»

وصرح الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن المدن التابع بها أراضي بيت الوطن، هي: - القاهرة الجديدة

- أسوان الجديدة

- المنيا الجديدة

- 6 أكتوبر

- الشروق

- 15 مايو

- الشيخ زايد

- دمياط الجديدة

- العاشر من رمضان

- السادات

- العبور الجديدة

- أكتوبر الجديدة

- حدائق العاصمة

- قنا الجديدة

وأفاد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، بأنَّ الدولة تسعى لتوفير الأراضي السكنية للعاملين بالخارج، وهذا لتلبية احتياجاتهم ورغبتهم في الحصول على مسكنهم الخاص، وربطهم بوطنهم الأم.

رابط الاطلاع على أماكن الأراضي المطروحة

وأكد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، أنه سيتم الإعلان في وقت لاحق عن الموعد المحدد لفتح باب الحجز لـ2530 قطعة أرض بمشروع «بيت الوطن»، ويمكن الاطلاع على أماكن الأراضي من خلال الموقع الإلكتروني للمشروع http://www.newcities.gov.eg/House_home/default.aspx .

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