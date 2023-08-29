مزاد علني لبيع محلات بمشروع الإسكان الاجتماعي بدمياط.. كراسة الشروط بكام

أعلنت الهيئة العامة للخدمات الحكومية بوزارة المالية عن بيع كبير بالمزايدة العلنية لبيع محلات تابعة لوزارة الإسكان والمرافق بمشروع الإسكان الاجتماعي، بمحافظة دمياط، وحددت جلسة المزاد يوم 10 سبتمبر 2023، التي تقام بقاعة مديرية الإسكان والمرافق مجمع المصالح الحكومية، ميدان سرور بدمياط، وتتوفر كراسة الشروط والمواصفات بمبلغ 400 جنيه.

مزاد علني كبير بمشروع الإسكان الاجتماعي بمحافظة دمياط

وأوضحت الهيئة العامة للخدمات الحكومية، في بيان لها، أن بيع المزاد الكبير بالمزايدة العلنية لبيع محلات تابعة لوزارة الإسكان والمرافق بمشروع الإسكان الاجتماعي، محافظة دمياط وبيانها كالتالي:

1- بيع 8 محلات بمشروع إنشاء «عمارة 1» بحري نادى المعلمين بكفر المياسرة، مركز الزرقا بمساحات من 29.60 متر إلى 39 متر تقريبا.

2- بيع 34 محلا بمشروع إنشاء 4عمارات قبلي نادى المعلمين بكفر المياسرة - مركز الزرقا بمساحات من 29.60متر إلى 39 متر تقريبا.

3- بيع 15 محلا بمشروع إنشاء 5 عمارات بتل الكاشف - مركز الزرقا بمساحات من 13.10 متر مربع إلى 24.42 متر مربعا تقريبا.

4- بيع 10 محلات بمشروع إنشاء 8 عمارات بدقهلة - مركز الزرقا بمساحات من 27.80 متر مربع إلي 29.80 متر مربع تقريبا.

تفاصيل مزاد علني كبير بمشروع الإسكان الاجتماعى

تأمين دخول المزاد مبلغ 10 آلاف جنيها، وسداد 15% فور رسو المزاد، و85% المتبقية خلال 3 شهور أو تقسيط طبقاً للموضح بكراسة الشروط، والبيع طبقا للشروط المدونة بكراسة الشروط وعلى المتزايدين اتخاذ كل الجراءات الاحترازية والوقائية طبقا لشروط وزارة الصحة والسكان.

تقام جلسة المزاد بقاعة مديرية الإسكان والمرافق مجمع المصالح الحكومية، ميدان سرور بمدينة دمياط - بمحافظة دمياط وتبدأ الجلسة في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا وتطلب كراسة الشروط والمواصفات من الهيئة العامة للخدمات الحكومية في شارع الدكتور محمد حامد فهمي، الدقي، الجيزة، والبيع بدون عمولة، والمعاينة أساس البيع.