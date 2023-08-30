جامعة سوهاج تحقق تقدما في إنشاء مبنى الإسكان الطلابي.. يتكلف 150 مليون جنيه

تابع الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، التشطيبات الخاصة بمبنى الإسكان الطلابي، وذلك بالمقر الجديد للجامعة؛ للوقوف علي نسب الإنجاز، يصاحبه الدكتور عبد الناصر يس نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والمحاسب أشرف القاضي أمين عام الجامعة، والمهندس حسين محمدين مدير الإدارة الهندسية بالجامعة.

وأكد النعماني، أن جامعة سوهاج حظيت في الفترة الأخيرة باهتمام القيادة السياسية، موجها الشكر لوزير التعليم العالي والبحث العلمي على دعمه المستمر للجامعة في جميع المجالات.

ضرورة الانتهاء من التشطيبات في الوقت المحدد

واستمع النعماني لشرح مفصل من القائمين على تنفيذ المشروع، تعرف خلاله على الوضع الراهن للمبنى والموعد المحدد للانتهاء منه واستلامه من الشركات المنفذة، مشددا على ضرورة الانتهاء من التشطيبات في الوقت المحدد تمهيدا لتجهيزه لاستقبال الطلاب خلال العام الجامعي المقبل.

وأضاف الدكتور عبد الناصر ياسين، أن مبنى الإسكان الطلابي (ب) يقام على مساحة 2000 متر مربع، وبتكلفة 150 مليون جنيه، ويتكون من بدروم ودور أرضي و4 أدوار متكررة.