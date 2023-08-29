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وزير الإسكان يتفقد مواقع وحدات مبادرة «سكن كل المصريين» في 15 مايو

كتب:

أيمن حمزة
02:26 م | الثلاثاء 29 أغسطس 2023
وزير الإسكان خلال جولة تفقدية بمدينة 15 مايو

وزير الإسكان خلال جولة تفقدية بمدينة 15 مايو

تجول الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بمواقع تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية «سكن كل المصريين» لمنخفضى ومتوسطي الدخل بمدينة 15 مايو، وتفقد نماذج للوحدات السكنية التى تم تشطيبها، ورافقه مسئولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان والاجتماعي ودعم التمويل العقاري، ورئيس جهاز مدينة 15 مايو.

واستمع وزير الإسكان، لشرح عن الموقف التنفيذى لوحدات المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين" لمنخفضى ومتوسطي الدخل، حيث أوضح رئيس جهاز مدينة 15 مايو، أنه جار تنفيذ 19428 وحدة سكنية بمحور منخفضى الدخل، بخلاف 24888 وحدة تم تنفيذها، وجار تنفيذ 2184 وحدة بمحور متوسطى الدخل.

ووجه الوزير بالاهتمام بأعمال الزراعة بمواقع وحدات المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين"، ومواقف انتظار السيارات، والتشديد على تنفيذ مختلف الأعمال بأعلى جودة، والالتزام بالمواعيد المحددة للانتهاء من التنفيذ، لتسليم تلك الوحدات لمستحقيها.

الجزار يوجه بالاهتمام بأعمال الزراعة بمواقع المبادرة الرئاسية سكن كل المصريين

 

وخلال جولته بالمدينة، أصدر الدكتور عاصم الجزار، قراراً بتعيين أحد مهندسى جهاز مدينة 15 مايو، للعمل نائباً لرئيس الجهاز، نظراً لجهده وتفوقه الملحوظ، فى الإشراف على تنفيذ المشروعات المكلف بمتابعتها، مؤكداً أن المعيار الأساسى للترقية، والمناصب القيادية، هو اتقان العمل، وبذل الجهد فى تنفيذ مختلف الأعمال.

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بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.