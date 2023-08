قصر «بوتين» في مهب الريح بسبب حرائق الغابات بروسيا.. تكلفته مليار إسترليني

تهدد حرائق الغابات قصر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، المطل على البحر الأسود، الذي تبلغ تكلفته مليار جنيه إسترليني، مما دفع مئات من رجال الإطفاء إلى العمل لحماية الممتلكات الواقعة على قمة الجرف.

وذكرت السلطات ووسائل الإعلام، أن رجال الإطفاء الروس كافحوا حريق غابات بالقرب من منتجع جيليندزيك الشهير في جنوب روسيا، وقاموا بإخماد الحريق من البر والجو.

#WATCH A large fire is overtaking #Gelendzhik, Russia. A local safari park is in danger, the evacuation of animals has not begun yet #wildfire #BREAKINGNEWS #LATEST pic.twitter.com/Gdb2nybxu6