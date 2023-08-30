قصر «بوتين» في مهب الريح بسبب حرائق الغابات بروسيا.. تكلفته مليار إسترليني

تهدد حرائق الغابات قصر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، المطل على البحر الأسود، الذي تبلغ تكلفته مليار جنيه إسترليني، مما دفع مئات من رجال الإطفاء إلى العمل لحماية الممتلكات الواقعة على قمة الجرف.

وذكرت السلطات ووسائل الإعلام، أن رجال الإطفاء الروس كافحوا حريق غابات بالقرب من منتجع جيليندزيك الشهير في جنوب روسيا، وقاموا بإخماد الحريق من البر والجو.

#WATCH A large fire is overtaking #Gelendzhik, Russia. A local safari park is in danger, the evacuation of animals has not begun yet #wildfire #BREAKINGNEWS #LATEST pic.twitter.com/Gdb2nybxu6 — mishikasingh (@mishika_singh) August 30, 2023

طائرات لمكافحة الحريق

وقالت وزارة الطوارئ الروسية، إن الحريق انتشر بسرعة عبر الغابات في المنطقة نتيجة الرياح القوية، فضلا عن التضاريس الجبلية الصعبة في المنطقة، ووفقا لموقع «ذا موسكو نيوز»، نشرت السلطات طائرتي هليكوبتر من طراز Mi-8 وطائرتين برمائيتين من طراز Be-200 و400 شخص لمكافحة الحرائق، حيث تم حرق حوالي 118 هكتارًا من الغابات حول منطقة منتجع البحر الأسود، وفقًا للمسؤولين.

الاشتباه في إشعال الحريق

وأظهرت الصور ومقاطع الفيديو التي تمت مشاركتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الحريق الذي اجتاح عدة تلال تطل على غيليندزيك، التي تقع في منطقة كراسنودار بجنوب روسيا، وقال الفرع المحلي لوزارة الداخلية يوم الثلاثاء، إن الشرطة اعتقلت أحد السكان المحليين للاشتباه في أنه أشعل الحريق، ووفقا لتحقيق أولي، كان الرجل البالغ من العمر 40 عاما يقوم بتجريد الأسلاك الكهربائية التي سعى لبيعها عندما ارتفعت درجة حرارتها، مما تسبب في حريق صغير امتد لاحقا إلى الغابة المحيطة.