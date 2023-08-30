تراجع إيرادات فيلم «5 جولات» بدور العرض.. حقق 8 آلاف جنيه في 24 ساعة

حقق فيلم 5 جولات، أمس في دور العرض، إيرادات قدرت بـ8 آلاف جنيه، لتنخفض إجمالي إيراداته منذ بداية طرحه بالسينمات، حيث ينضم إلى موسم أفلام الصيف، الذي يضم عددا آخر من الأفلام، بينها «بيت الروبي لكريم عبدالعزيز، ومرعي البريمو للفنان محمد هنيدي، وع الزيرو لمحمد رمضان، ومستر إكس لأحمد فهمي، وتاج للفنان تامر حسني».

أحداث فيلم 5 جولات

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن»، إن فيلم 5 جولات حقق ما يقرب من 573 ألف جنيه، حيث تدور أحداثه في إطار أكشن، حول شاب يهوى رياضة فنون القتال المختلطة، ويخوض رحلة طويلة مليئة بالتحديات والمباريات ليثبت موهبته للجميع، وتتناول الأحداث حياة مغنيين الراب.

أبطال فيلم 5 جولات

ويشارك في بطولة فيلم 5 جولات، عددا كبيرا من الفنانين، بينهم آدم الشرقاوي، ونور خالد النبوي، وداليا شوقي، وماجد المصري، ومصطفى درويش، وعايدة الأيوبي، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف محمد عبدالمعطي، ويحيى علام، وإخراج مازن أشرف.