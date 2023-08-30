«تحالف الأحزاب المصرية»: «المتحدة» روجت لمدينة العلمين بشكل مميّز

أشاد النائب تيسير مطر، أمين عام تحالف الأحزاب المصرية، ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، بجهود الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في الترويج السياحي لمدينة العلمين الساحلية.

الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

وقال تيسير مطر لـ«الوطن»، إنّ الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بذلت جهود مميّزة للغاية خلال فصل الصيف الحالي على أرض مدينة العلمين، حيث استطاعت بمنصاتها الإعلامية أن تروج للمدينة الساحلية بشكل خاطف للأنظار، انعكس بزيارات كثيرة من قبل السياح الأجانب ورؤساء البلدان العربية المجاورة.

تحالف الأحزاب المصرية

وتابع أمين تحالف الأحزاب المصرية: «أثمن جهود القيادة السياسية في خطتها الرشيدة لغزو المناطق الصحراوية وإعمارها بالسكان، حيث كانت مدينة العلمين قبل سنوات عبارة عن أرض ألغام يخشى الناس المرور بجوارها، لكن الإرادة الوطنية استطاعت خلال فترة وجيزة أن تحقق المعجزة بتحويلها إلى مدينة ساحلية يتحاكى بها العالم، ومرفق سياحي حيوي ومهم لجميع دول المنطقة».

واختتم أمين تحالف الأحزاب المصرية، حديثه، موجّها الشكر لجميع العاملين في الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قائلا: «تسلم إيديكم وشكرا ليكم جميعا، مهرجان العلمين السنة دي حاجة تشرف».