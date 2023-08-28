«تحالف الأحزاب»: أيدنا ترشح الرئيس السيسي لاستكمال مسيرة الإنجازات

قال المهندس تيسير مطر أمين عام تحالف الأحزاب المصرية المكون من 42 حزبا، إن تأييدنا للرئيس عبدالفتاح السيسي لولاية جديدة جاء بتوافق كامل من كافة الأحزاب بالتحالف.

وأوضح المهندس تيسير مطر، في تصريح للوطن، أن جميع الأحزاب المشاركة في التحالف أجمعت على تأييد ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة بإقناع تام بأنه الأصلح لحكم البلاد واستكمال خطة التنمية الشاملة بكافة قطاعات الدولة التي بدأت منذ عام 2014.

مطر: مصر شهدت نهضة شاملة في عهد السيسي

وتابع أمين عام تحالف الأحزاب المصرية: «خلال العشر سنوات الماضية شهدت البلاد نهضة شاملة وغير مسبوقة والتي كان أبرزها المشروعات القومية المتمثلة في شبكات الطرق والمدن الجديدة وبرامج الحماية الإجتماعية ومشروعات الخدمات الصحية مثل التأمين الصحي الشامل وغيرها من المشروعات طويلة الأمد التي تتطلب فترات زمنية كبيرة لتحقيق أهدافها».

تحالف الأحزاب يعلن دعمه لخوض السيسي الانتخابات الرئاسية المقبلة

وكان تحالف الأحزاب المصرية أصدر بيانا أعلن فيه تأييده لترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة.