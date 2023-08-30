ضبط تشكيل عصابي متهم بالاتجار في المخدرات بدمياط

كشفت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن دمياط، قيام 4 عناصر إجرامية في الدقهلية بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي فى الاتجار بالمواد المخدرة، متخذين من دائرة مركز شرطة كفر سعد مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

تقنين الإجراءات جرى ضبطهم حال تواجدهم بقطعة أرض زراعية

وعقب تقنين الإجراءات جرى ضبطهم، حال تواجدهم بقطعة أرض زراعية كائنة بإحدى القرى بدائرة المركز يستغلونها لتخزين المواد المخدرة.

وبحوزتهم الآتي: «كمية من مخدر الحشيش وزنت 7,500 كيلو جرام - كمية من مخدر البانجو وزنت 24 كيلو جرام - بندقية خرطوش - طبنجة - 2 فرد محلي -عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - ميزان حساس - مبلغ مالي».

حيازة المواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار والأسلحة النارية

وبمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة، بالاشتراك مع عاطل، له معلومات جنائية مقيم بدائرة مركز شرطة كفر سعد، وجرى ضبطه وبحوزته كمية من المواد المخدرة - سلاح ناري، وأضافوا بحيازتهم للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار والأسلحة النارية لتأمين نشاطهم الإجرامي، والمبلغ المالي من حصيلة البيع، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.