حبس تشكيل عصابي بتهمة الإتجار في المواد المخدرة بالإسماعيلية

قررت النيابة العامة حبس المتهمين في قضية الإتجار في المواد المخدرة بالإسماعلية، لمدة 4 أيام علي ذمة التحقيقات، كما أمرت بإرسال المضبوطات إلى المعمل الكمياوي لتحليلها، وموافاة النيابة بالتقارير الفنية.

استهداف المتهمين وضبطهم

وأكدت معلومات وتحريات مديرية أمن الإسماعلية، إتجار تشكيل عصابي مكون من 3 أشخاص وسيدتين، لاثنين منهم معلومات جنائية، في المواد المخدرة وترويجها بالإسماعلية.

وعقب تقنين الاجراءات، جرى استهداف المتهمين، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطهم، وبحوزتهم 30 طربة لمخدر الحشيش، وزنت 3 كيلو جرام، وكمية لمخدر الهيدرو وزنت 60 كيلو جرام، وكمية لمخدر الهيروين وزنت كيلو جرام، وكمية لمخدر الآيس، ومبلغ مالي، وعدد 5 هواتف محمولة.

العقوبة القانونية

أوضح حازم محمد، المحامي، العقوبة المتوقعة للمتهمين في الإتجار بالمخدرات، وفقًا لنص المادة 33 من قانون العقوبات، التي تعاقب كل من يتاجر في المواد المخدرة بالسجن 3 سنوات، وتصل إلى المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، وبغرامة مالية 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه، في حال جرى تصدير أو استيراد المخدرات، أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.