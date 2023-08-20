حبس 6 أشخاص بتهمة الإتجار في المواد المخدرة بالإسماعيلية

أمرت جهات التحقيق في الإسماعيلية، اليوم الأحد، بحبس 6 أشخاص أربعة أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بالاتجار في المواد المخدرة على نشاط واسع فيما طلبت تحريات ضباط مكافحة المخدرات حول نشاط المتهمين.

وأمرت جهات التحقيق بإرسال عينة من المواد المخدرة المضبوطة بحوزتهم إلى المعمل الكيميائي لبيان مابها من مخدر وإرفاق التقرير في أوراق القضية مع التحفظ على الكمية لحين انتهاء التحقيقات.

ضبط المتهمين

وتمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في منطقة الإسماعيلية وسيناء الشمالية برئاسة العميد أحمد بلبولة مساء أمس الخميس في ضبط 6 أشخاص وبحوزتهم كبيرة من مخدر الحشيش والهيروين والافيون قبل بيعها وتوزيعها على صغار التجار بدائرة مركز القنطرة غرب.

ونجحت مأمورية مكبرة بمشاركة العقداء أحمد عبد الله ومحمد جميل مفتشي مكافحة المخدرات في ضبط 3 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية، حال تواجدهم بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب وبحوزتهم كمية لمخدر الهيروين وزنت كيلو جرام.

كما ضبطت مأمورية أخرى بمشاركة المقدم عبد الله عاشور والمقدم أحمد المحمدي في ضبط 100 طربة لمخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرام وكمية من مخدر الأفيون وزنت 10 كيلو جرام فيما تم ضبط 3 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية حال تواجدهم بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب وبحوزتهم 50 طربة لمخدر الحشيش وزنت 5 كيلو جرام.