687 جنيها إيرادات فيلم «تاج» أمس.. «مهدد بالسحب من السينمات»

حقق فيلم تاج بطولة الفنان تامر حسني، إيرادات منخفضة أمس بدور العرض قدرت بـ687 جنيها فقط، وجاء في المرتبة الأخيرة بين الأفلام الأخرى المنافسة، وفق بيان صادر عن الموزع السينمائي محمود الدفراوي، مشيرا إلى أنه مهددًا بالسحب من دور العرض.

إيرادات فيلم تاج لـ تامر حسني

وأوضح «الدفراوي»، في بيان صحفي، أنّ إجمالي إيرادات فيلم تاج بطولة الفنان تامر حسني، وصلت إلى 45 مليون 293 ألف جنيه، ليحتل المركز العاشر والأخير، ما يجعله مُهددًا بالرفع من دور العرض، في ظل ضعف إقبال الجمهور عليه.

وينافس فيلم «تاج»، 9 أفلام أخرى، وهي: «العميل صفر» بطولة أكرم حسني، و«وش في وش» بطولة الثنائي أمينة خليل ومحمد ممدوح، و«مرعي البريمو» بطولة محمد هنيدي، و«ع الزيرو» بطولة محمد رمضان، و«خمس جولات»، و«بيت الروبي»، و«مستر إكس»، و«البعبع» و«البطة الصفرا».

أبطال فيلم تاج

يظهر تامر حسني في فيلم «تاج» بشخصيتين وهما توأمان أحدهما تاج الطيب الذي يحب الخير، وهارون الشرير المتعمد إيذاء الآخرين، كلاهما يتمتعان بقوة خارقة للطبيعة، ويحدث صراعًا بينهما، وتتصاعد الأزمات في إطار كوميدي مليء بالأكشن والتشويق.

فيلم تاج بطولة تامر حسني، ودينا الشربيني، ساندي، عمرو عبدالجليل، شيرين، هالة فاخر، قصة تامر حسني، إخراج سارة وفيق.