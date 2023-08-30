«حياة كريمة» تسلّم 22 كشكا و71 قرضا في الغربية

سلّمت مؤسسة حياة كريمة، 22 كشكا، فضلا عن تيسير منح 71 قرضا، وفحص 11 حالة لتقديم المساعدات، للأهالي في قرى حياة كريمة بمحافظة الغربية، وذلك في إطار تفعيل بروتوكول التعاون المبرم بين مؤسسة حياة كريمة وجمعية الأورمان، وبناء على الزيارات الميدانية المشتركة بين الطرفين لعدد من المشروعات الحرفية والإنتاجية المراد تمويلها من خلال البروتوكول عن شهر أغسطس.

محافظات مستهدفة خلال الفترة المقبلة

وتستهدف المؤسسة عقد فعاليات في محافظات قنا وبني سويف وأسيوط، لتسليم حوالات الصرف ومفاتيح الأكشاك لأصحاب المشروعات.

دور المؤسسة في التمكين الاقتصادي

يأتي ذلك ضمن المرحلة الرابعة التي تقوم فيها المؤسسة بتسليم أكشاك للمساهمة في التمكين الاقتصادي للحالات الأكثر احتياجا، وتواصل بحث الحالات لتوفير سبل الدعم المختلفة لهم، إيمانا منها بدورها في تنمية المجتمع بجميع طوائفه وأعماره وفئاته المختلفة لتوفير حياة كريمة للمواطن المصري.