موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 برقم الجلوس عبر موقع الوطن

تعتمد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال أيام، نتيجة الثانوية العامة دور ثان، ويمكن للطلاب معرفة نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 برقم الجلوس عبر موقع الوطن، وفق الجداول المعتمدة والمعلنة.

اعتماد النتيجة الأسبوع المُقبل

وخلال أيام، تُعلن نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 برقم الجلوس عبر موقع الوطن، بعد أن صرح مصدر مسؤول بأنّه سيتم اعتمادها مطلع الأسبوع المقبل بحد أقصى الأحد.

وللحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023، يجب اتباع الخطوات التالية.

1. ادخل على رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 لجريدة «الوطن» عبر رابط الموقع، كما يمكن الحصول على نتيجة الثانوية العامة عبر رابط وزارة التربية والتعليم.

2. انقر من خلال رابط جريدة الوطن على خانة الحصول نتيجة الثانوية العامة.

3- من خلال رابط وزارة التربية والتعليم انقر على رابط الثانوية العامة.

4. اختر مربع نتيجة الثانوية العامة 2023، وتظهر بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023.

5. في رابط وزارة التربية والتعليم ورابط جريدة الوطن تكتب الاسم ورقم الجلوس داخل المربع، ثم اضغط على أيقونة عرض نتيجة الثانوية العامة 2023.

وتظهر نتيجة الثانوية العامة خلال دقائق على موقع جريدة الوطن وكذلك موقع وزارة التربية والتعليم.