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موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 الدور الثاني

كتب:

بسمة عبدالستار
03:54 م | الثلاثاء 29 أغسطس 2023
طلاب الثانوية العامة - صورة أرشيفية

طلاب الثانوية العامة - صورة أرشيفية

تصدرت نتيجة الثانوية العامة 2023 الدور الثاني، قائمة اهتمام عدد كبير من الطلاب، بالتزامن مع انتهاء الامتحانات اليوم، ويترقب الطلاب موعد إعلان النتيجة، التي ستنطلق بعدها تنسيق المرحلة الثالثة للجامعات.

التصحيح إلكترونيًا

وسيتم إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 الدور الثاني، مطلع الأسبوع المُقبل بداية شهر ديسمبر بحد أقصى الأحد، حيث تعمل الكنترولات أولا بأول بعد انتهاء كل مادة، وتتم بدقة وعناية لأن التصحيح يكون إلكترونيًا.

وبالنسبة لـ نتيجة الثانوية العامة 2023 الدور الثاني، يحصل الطلاب الذين أدوا امتحانات الدور الثاني 2023 على درجة النجاح في المادة، عدا الطلاب الذين أجلوا امتحانات الدور الأول للدور الثاني 2023 بالدرجة الفعلية.

وفور اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2023 الدور الثاني، سيتم إعلان النتيجة برقم الجلوس من خلال الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم.

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