«التعليم»: ضبط حالتي غش في آخر أيام امتحانات الثانوية العامة دور ثان

أدى طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية علوم، اليوم، امتحان الدور الثاني للعام الدراسي الحالي 2022-2023 في مادة الأحياء بإجمالي 5698 طالبا، كما أدى طلاب الشعبة العلمية رياضيات امتحان الدور الثاني في مادة الرياضيات التطبيقية «استاتيكا» بعدد 7573 طالبا، بينما أدى طلاب الثانوية العامة الشعبة الأدبية امتحان الدور الثاني في مادة الفلسفة والمنطق بعدد 3331 طالبا، وأدى طلاب مدارس المتفوقين امتحان مادة اختبار الاستعداد للدخول بالجامعات الكيمياء - الفيزياء بعدد 3 طلاب، وأدى طلاب مدارس المكفوفين امتحان مادة التاريخ ورقة ثانية بعدد طالب.

ورصد أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرفة العمليات المركزية، حالتي غش إلكتروني، حيث جرى ضبط طالب بمحافظة القليوبية متلبسا بالغش خلال امتحان مادة الأحياء، وضبط طالب بمحافظة المنوفية متلبسا بالغش خلال امتحان مادة الفلسفة والمنطق، وجرى التحفظ على أجهزة الهواتف المستخدمة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطلاب المذكورين، وتطبيق القرار الوزاري رقم 34 لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم 205 لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

انتهاء امتحانات مدارس المكفوفين غدا

وحرص خالد عبدالحكم، رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات، ونائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، قبل بدء الامتحان، على التواصل مع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، كما اطمأن على تواجد ممثلي وزارة الداخلية؛ لتأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات، مشيرًا إلى انتهاء مارثون الثانوية العامة، عدا امتحانات مدارس المكفوفين التي ستنتهى غدًا، مشددا على تأمين اللجان والملاحظين، وتوجيه الشكر لهم على ما بذلوه من جهدٍ مخلص، وتمنيات الوزارة بعودتهم سالمين إلى أماكن عملهم.

كما وجّه الشكر لجميع الوزارات والهيئات التي شاركت في إنجاح منظومة الامتحانات هذا العام، وعلى رأسها وزارات «الدفاع والداخلية والصحة والتنمية المحلية والكهرباء» كشريك أساسي في امتحانات الثانوية العامة، إضافةً إلى الجهود التي بذلتها الهيئات والأجهزة الرقابية والأمنية، معربًا عن تقديره للجهود المبذولة من جانب المحافظين، لتسخير الإمكانات من أجل انتظام سير العملية الامتحانية واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ للطلاب خلال فترة انعقاد سير الامتحانات.

وأعرب عن تقديره للطلاب على حسن تنفيذهم للتعليمات الواردة لهم، وتمنياته لجميع الطلاب بالتوفيق، مؤكدا أنّ جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة مؤمنة بالكامل، بدءًا من نقلها من مراكز توزيع كراسات الامتحان إلى لجان سير الامتحان، ثم إلى لجان النظام والمراقبة.

وشدد على التأكد من دخول الطلاب إلى اللجان دون أي أجهزة إلكترونية، وعدم استخدامهم أي من وسائل الغش المختلفة، واستخدام العصا الإلكترونية لتفتيش الطلاب أثناء دخولهم اللجان، والتصدى لأى محاولات غش، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أى مخالفات تحدث بالامتحانات.

وسارت أجواء الامتحان خلال اليوم بشكل جيد ومنضبط ودون مشكلات، واطمأنت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان على وصول كراسات الأسئلة إلى جميع اللجان في المحافظات، كما قام فريق العمل بالغرفة بمتابعة سير الامتحان بجميع المحافظات.

واختتم طلاب الصف الثالث الثانوي العلمي، والأدبي، ومدارس المتفوقين، اليوم، امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني، للعام الدراسي الحالي 2022-2023، وغدًا يوم الأربعاء يؤدي طلاب مدارس المكفوفين امتحان مادة الفلسفة والمنطق.