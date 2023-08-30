القبض على ربة منزل متهمة بخطف زوجها بسبب خلافات أسرية في أكتوبر

كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات واقعة اختطاف أحد الأشخاص بالجيزة، وتحديد وضبط مرتكبي الواقعة.

تلقى قسم شرطة أول أكتوبر بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا من (مالك شركة سياحة، زوجة شقيقه) بتعرض (شقيق الأول وزوج الثانية - مقيم بدائرة القسم) للاختطاف من أمام العقار محل سكنه من قبل مجهولين، والتعدي عليه بالضرب واصطحابه عنوة داخل سيارة ملاكي، ولاذوا بالهرب.

تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوجة المجني عليه الأخرى، و4 أشخاص آخرين، مقيمون بدائرة قسم شرطة الأهرام.

إجبار المجني عليه على التوقيع على 3 إيصالات أمانة

أمكن ضبط المتهمين، وبحوزتهم السيارة الملاكي المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة لوجود خلافات أسرية بين المجني عليه وزوجته الثانية، فاتفقت مع باقي المتهمين على اختطافه وإجباره على التوقيع على 3 إيصالات أمانة، وتم تحرير المجني عليه من مكان احتجازه بشقة بدائرة قسم شرطة الأهرام، واتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.