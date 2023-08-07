«الداخلية» تكشف تفاصيل اختطاف سائق تاكسي لطفلة في عين شمس

كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات ما تم تداوله على إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» بشأن قيام سائق سيارة أجرة «تاكسي» بخطف طفلة من والدتها بالقاهرة.

وتبلغ لقسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة، من ربة منزل، مقيمة بدائرة قسم شرطة عين شمس، باستقلالها سيارة أجرة «تاكسي» وتوجهت لمنزل أهلية زوجها، وذلك لإنهاء الخلافات الزوجية بينهما، فحدثت مشاجرة بينها وبين زوجها على حضانة نجلتها 3 سنوات، وخلال المشاجرة قامت بإعطاء نجلتها لسائق التاكسي التي كانت تستقله وعقب ذلك فوجئت بانصراف السائق وبصحبته نجلتها.

وبالانتقال إلى محل سكن المُبلغة تبين وجود سائق التاكسي وبصحبته نجلتها، وبمناقشته أفاد بأن المُبلغة طلبت منه التوجه بالطفلة إلى ذلك المكان خوفًا عليها من التعرض لأذى في المشاجرة تم اتخاذ الإجراءات القانونية.