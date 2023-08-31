سلمى أبو ضيف في فيلم أنف وثلاث عيون بعد 51 سنة

تستعد الفنانة الشابة سلمى أبو ضيف، لتصوير مشاهدها في فيلم أنف وثلاث عيون، خلال الفترة المقبلة، والذي يتم تقديمه من خلال معالجة سينمائية جديدة بعد تقديمه منذ نحو 51 عامًا، وتجسّد من خلاله شخصية فتاة صغيرة تتعرف على طبيب تجميل متعدد العلاقات النسائية وتصغره بسنوات طويلة تتجاوز الـ 20 عامًا.

فيلم أنف وثلاث عيون عام 1972

عرض فيلم أنف وثلاث عيون عام 1972، من بطولة محمود ياسين، ماجدة، نجلاء فتحي، ميرفت أمين، صلاح منصور، حمدي أحمد للأديب إحسان عبدالقدوس، إخراج حسين كمال.

مسلسل أنف وثلاث عيون عام 1980

وعام 1980 تم تقديم مسلسل أنف وثلاث عيون، من بطولة كمال الشناوي، يسرا، ليلى علوي، ماجدة الخطيب، صلاح نظمي، حسن مصطفى، للأديب إحسان عبدالقدوس، إخراج نور الدمرداش.

أبطال الفيلم الجديد

ويشارك في بطولة الفيلم السينمائي الجديد والذي يحمل نفس الاسم أنف وثلاث عيون، ظافر العابدين، صبا مبارك، سلمى أبو ضيف، جيهان الشماشرجي، صدقي صخر، سلوى محمد علي، وظهور خاص للفنانة دينا الشربيني، للأديب إحسان عبدالقدوس، معالجة سينمائية ورؤية درامية وائل حمدي، إخراج أمير رمسيس.

قصة فيلم أنف وثلاث عيون

وتدور قصة أنف وثلاث عيون، من خلال شخصية الطبيب هاشم، الذي يقع في غرام أكثر من امرأة، وتتحول حياته عندما يتعرف على شابة صغيرة خلال رحلة علاجها، ليتفاجئ بأمورًا كانت تخفيها عنه.