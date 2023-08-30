هل السعي بين الصفا والمروة يتطلب الوضوء مثل الطواف؟.. «الإفتاء» تجيب

تقدم دار الإفتاء المصرية، خدمة الإجابة على المواطنين عبر ساعة كاملة من البث المباشر المباشر ويجيب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء على «فيس بوك»، على أسئلة المواطنين.

وأجاب الشيخ محمد كمال، على تساؤل إحدى المتابعات، بشأن هل يتطلب السعي بين الصفا والمروة الوضوء مثل الطواف، قائلا إن السعي بين الصفا والمروة من شعائر الحج والعمرة، والتي يجب على من يؤدي المناسك أداءها، باعتباره من أركان الحج التي يجب أن يقوم بها الحاج في تأدية المناسك.

السعي بين الصفا والمروة

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن السعي بين الصفا والمروة لا يشترط فيه الطهارة من الحدث الأصغر، بمعنى أنه ليس من الضروري أن يكون الحاج على طهارة أثناء السعي بينهما، ومع ذلك إذا كان الحاج متوضئا وطاهرا من الحدث الأصغر، في هذه الحالة يكون الثواب أكبر والأجر أعظم عند الله سبحان وتعالى.

الطهارة في السعي

وتابع «كمال» موضحا سببا ذلك، أن الحركة التي يتحركها الحاج في المسعى والذهاب والعودة وما إلى ذلك تكون عبادة لله سبحانه وتعالى، وكلما كان الإنسان في كمال الطهارة ونقاء القلب كان ثوابه أكبر عند الله سبحانه وتعالى، بينما إذا لم تكن لديه قدرة المحافظة على الوضوء أو حدث ناقض للوضوء فلا يؤثر ذلك على السعي.