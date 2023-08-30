أمير كرارة يحقق 43 مليونًا و239 ألف جنيه بفيلم «البعبع» في دور العرض

حقق فيلم البعبع، إيرادات في شباك تذاكر السينما أمس السبت تقدر بـ20 ألفًا و984 جنيهًا، ليتراجع إلى المركز السابع في قائمة الإيرادات اليومية.

إجمالي إيرادات فيلم البعبع لـ أمير كرارة

وبحسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ «الوطن»، فأن إجمالي إيرادات فيلم البعبع وصلت إلى 43 مليونًا و239 ألف جنيه، ولازال ينافس بدور العرض، مع عدد من الأفلام الأخرى ضمن موسم الصيف.

أحداث فيلم البعبع

تدور قصة فيلم البعبع من خلال شخصية سلطان البعبع الذي يقرر التوبة عن الإجرام، لكن تحدث له مفاجآت تدور كلها في يوم واحد، تقلب حياته وذلك عندما يلتقي مصادفة بفتاة تسعى للسفر إلى الخارج، في إطار كوميدي مليء بالأكشن والتشويق، والإثارة وحالة من الكوميديا .

أبطال فيلم البعبع

من بطولة أمير كرارة وياسمين صبري، ومحمد عبدالرحمن توتة، ومحمد أنور، وباسم سمرة، وإنعام سالوسة، ورحاب الجمل، ومحمد عبدالعظيم، والطفل جان رامز، والطفلة تيا حاتم، وهو من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج حسين المنباوي.