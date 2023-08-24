21 ألف جنيه إيرادات فيلم «البعبع» بالسينما في 24 ساعة

حقق فيلم «البعبع» إيرادات في شباك تذاكر السينما بلغت 21 ألف و216 جنيه في يوم، ليأت في المركز السابع بقائمة الإيرادات اليومية في شباك تذاكر السينما، حيث سبقه في الترتيب أفلام «العميل صفر، وش في وش، بيت الروبي، ع الزيرو، مرعي الربيمو»، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

وتخطى إجمالي إيرادات فيلم البعبع نحو 40 مليون جنيه على مدار 8 أسابيع، وذلك منذ انطلاق عرضه بالسينما، بالتزامن مع موسم أفلام عيد الأضحى 2023، والتي تصدر المركز الأول بها فيلم بيت الروبي بإيرادات أكثر من 124 مليون جنيه.

أبطال فيلم البعبع

فيلم البعبع بطولة أمير كرارة وياسمين صبري، محمد عبدالرحمن، محمد أنور، باسم سمرة، إنعام سالوسة، رحاب الجمل، محمد عبدالعظيم، الطفل جان رامز، والطفلة تيا حاتم، تأليف إيهاب بليبل، إخراج حسين المنباوي.

قصة فيلم البعبع

تدور قصة فيلم البعبع من خلال شخصية أمير كرارة، والذي يجسد شخصية سلطان البعبع الذي يقررالتوبة عن البلطجة، ولكن تحدث له مفاجآت تقلب حياته فثي 24 ساعة فقط، بسبب طفلين وفتاة يلتقي بهما صدفة في هذا اليوم، وذلك في إطار كوميدي مليء بالأكشن.