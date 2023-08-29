فيلم «مستر إكس» يتفوق على «البعبع» في دور العرض.. كم حقق من إيرادات؟

استطاع فيلم «مستر إكس» بطولة الفنان أحمد فهمي، أن يتفوق على فيلم «البعبع» من بطولة أمير كرارة، أمس بدور العرض، في ظل المنافسة وسط عرض 10 أفلام أخرى.

وقال الموزع السينمائي، محمود الدفراوي، في تصريحات لـ«الوطن»، فيلم مستر إكس حقق أمس 67 ألف جنيه، بينما حقق «البعبع» مايقرب من 19 ألف جنيه.

أبطال فيلم «إكس»

فيلم مستر إكس بطولة أحمد فهمي وبيومي فؤاد، محمد أسامة «أوس أوس»، محمد أنور، هنا الزاهد، محمود حافظ، رحاب الجمل، كما يضم عددا من ضيوف الشرف، والعمل فكرة محمد سويلم وفادي أبو السعود، وقصة أماني التونسي، وسيناريو وحوار أحمد عبد الوهاب وأمجد الشرقاوي، وإخراج أحمد عبد الوهاب.

أبطال فيلم «البعبع»

الفيلم من بطولة الفنان أمير كرارة، ياسمين صبري في تعاون مميز جمع بينهما، ويجمع العمل عدد من الأبطال أيضا، منهم محمد أنور، وباسم سمرة، وإنعام سالوسة، ورحاب الجمل، ومحمد عبدالعظيم، والطفل جان رامز، والطفلة تيا حاتم، والعمل من تأليف إيهاب بليبل.