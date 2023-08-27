23 ألف جنيه إيرادات فيلم البعبع في السينما خلال 24 ساعة.. بالمركز السابع

حقق فيلم البعبع، إيرادات في شباك تذاكر السينما أمس السبت تقدر بـ23 ألفًا و643 جنيهًا، وتراجع إلى المركز السابع في قائمة الإيرادات اليومية، بحسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي، فيما تذيّل القائمة فيلم البطة الصفرا والذي حقق نحو 4 آلاف جنيه، وجاء في المركز الأخير فيلم تاج والذي حقق 3 آلاف جنيه.

وبلغت حصيلة إيرادات فيم البعبع على مدار 8 أسابيع عرض نحو 41 مليون جنيه منذ انطلاق عرضه في السينما تزامنًا مع موسم أفلام عيد الأضحى 2023، والتي تصدرها فيلم بيت الروبي بإيرادات 125 مليون جنيه.

قصة فيلم البعبع

وتدور قصة فيلم البعبع من خلال شخصية سلطان البعبع الذي يقررالتوبة عن الإجرام، لكن تحدث له مفاجآت تدور كلها في يوم واحد، تقلب حياته وذلك عندما يلتقي مصادفة بفتاة تسعى للسفر إلى الخارج، في إطار كوميدي مليء بالأكشن والتشويق.

أبطال فيلم البعبع

فيلم البعبع من بطولة أمير كرارة وياسمين صبري، ومحمد عبدالرحمن توتة، ومحمد أنور، وباسم سمرة، وإنعام سالوسة، ورحاب الجمل، ومحمد عبدالعظيم، والطفل جان رامز، والطفلة تيا حاتم، وهو من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج حسين المنباوي.