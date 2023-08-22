20 ألف جنيه إيرادات فيلم «البعبع» بدور العرض السينمائي خلال 24 ساعة

حقق فيلم «البعبع» إيرادات في شباك تذاكر السينما أمس الاثنين تقدر بـ20 ألفا و295 جنيها، ليحل في المركز التاسع بقائمة الإيرادات اليومية في شباك تذاكر السينما، وذلك بحسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

وسبق «البعبع» في الإيرادات أفلام «العميل صفر»، و«وش في وش»، و«بيت الروبي»، و«مرعي البريمو»، و«ع الزيرو»، و«مستر إكس»، و«خمس جولات»، و«البطة الصفرا».

فيلم «البعبع» في المركز التاسع بإيرادات السينما اليومية

وتتجاوز حصيلة إيرادات فيلم «البعبع» 43 مليون جنيه منذ انطلاق عرضه بالسينما بالتزامن مع احتفالات عيد الأضحى 2023 على مدار 8 أسابيع، واحتل الترتيب الثالث في قائمة أفلام العيد حيث سبقه «بيت الروبي» بـ132 مليون جنيه، و«تاج» بنحو 45 مليون جنيه.

قصة فيلم «البعبع»

وتدور قصة فيلم «البعبع» من خلال الشخصية التي يلعبها أمير كرارة سلطان «البعبع» الذي تحدث له مفاجآت تدور كلها في يوم واحد مع حضور طفلين يزعمان أنه والدهما، ويتورط بصحخبتهما في أزمة خطيرة، مع ظهور فتاة تلتقي بهم خلال سعيها للسفر.

أبطال فيلم «البعبع»

فيلم «البعبع» بطولة أمير كرارة وياسمين صبري، ومحمد عبدالرحمن، ومحمد أنور، وباسم سمرة، وإنعام سالوسة، ورحاب الجمل، ومحمد عبدالعظيم، والطفل جان رامز، والطفلة تيا حاتم، والعمل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج حسين المنباوي.