محافظ الإسكندرية: تجربة المكتبة المتنقلة في مشروع «بشاير الخير» فريدة ومتميزة

تابع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، فعاليات مشروع المكتبة المتنقلة بمدينة بشاير الخير «1،2» والتي تنفذ بالتعاون بين صندوق مكتبات مصر العامة وقصور الثقافة، وتستمر فعالياتها حتى 5 سبتمبر 2023، وذلك تفعيلًا لمستهدفات الدولة المصرية الهادفة لتحقيق العدالة الثقافية وبناء الإنسان.

وقال «الشريف» إن محافظة الإسكندرية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية حريصة على تنمية ورفع كفاءة المواطن خاصة بالمناطق الجديدة الآمنة بديل العشوائيات.

محافظ الإسكندرية: المكتبة المتنقلة تجربة فريدة

وأضاف الشريف في بيان اليوم، أننا بهذا المشروع أمام تجربة فريدة تساهم في تحقيق أهداف الجمهورية الجديدة لبناء الإنسان المصري من خلال إعداد برامج أنشطة وفعاليات متميزة لكل مكتبة، ووصولًا إلى أبعد نقطة في المحافظة.

تفاصيل المكتبة المتنقلة

والجدير بالذكر أن المكتبة المتنقلة، تضم عددا من الكتب المتنوعة ما بين قصص عربية وإنجليزية، وأنشطة فنية، ودورات تدريبية، ومعارض فنية، وورش توعوية بمشاركة شركة مياة الشرب وكلية الزراعة بالإسكندرية كما أن المكتبة مجهزة بإمكانيات عالية جدا وتقدم برامج تثقيفية لتعريف الأطفال أهم الأماكن في مصر، وورش للألعاب التفاعلية في ظل وجود متخصصين بالإضافة الى تطوير المواهب في الرسم والحكي والإلقاء والشعر والغناء، وحفلات لفرق العرائس.