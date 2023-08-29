انطلاق أولى فعاليات المكتبة المتنقلة في «بشاير الخير» بالإسكندرية (فيديو)

تحدّث عمرو بسيوني، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، عن فعاليات مشروع المكتبة المتنقلة بمدينة بشاير الخير في الإسكندرية، مؤكدًا أنّ المكتبة المتنقلة تأتي ضمن خطة الدولة المصرية لتطوير مناطق الإسكان بديل العشوائيات، وجاءت في أكثر من محافظة مثل القاهرة وبورسعيد والإسكندرية والجيزة.

وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وجومانا ماهر، أنّ المكتبة تم تنفيذها بالتعاون مع صندوق مكتبات العامة في إطار المشروع الرئاسي حياة كريمة.

ورش توعوية

وتابع أنّ مكتبة مصر الخير بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة المتمثلة في إقليم غرب الدلتا، ستبدأ في 27 سبتمبر لمدة 10 أيام متصلة، وتشهد ورشا توعوية وورش لحكي الأطفال وورش رسم، كما أنّ المكتبة مجهزة بإمكانيات عالية جدا، وستقدم برامج تثقيفية لتعريف الأطفال بأهم الأماكن في مصر، فضلا عن تقديم ورش للألعاب التفاعلية في ظل وجود متخصصين.

تطوير المواهب

وواصل: «سنهتم بتطوير المواهب في الرسم والحكي والإلقاء والشعر والغناء، إضافة إلى حفلات لفرق العرائس، حيث نعمل في المناطق بديلة العشوائيات، وما يهمنا هو التوعية وتعزيز القيم الإيجابية للمجتمع المصري».