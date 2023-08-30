«الإفتاء» تفتح باب التسجيل ببرنامج تدريب وتأهيل المُقبلين على الزواج

أعلنت دار الإفتاء المصرية، فتح باب التسجيل ببرنامج تدريب وتأهيل المُقبلين على الزواج، موضحة عبر منشور بصفحتها الرسمية على «فيس بوك» أماكن الدورات وأهداف البرنامج.

وجاءت أماكن دورات برنامج تدريب وتأهيل المُقبلين على الزواج كالتالي:

1- في القاهرة تنعقد المحاضرات بمركز التدريب بالمقر الرئيسي لدار الإفتاء المصرية بالقاهرة «الدورة التاسعة عشر».

2- الإسكندرية «الدورة الثانية».

3- أسيوط «الدورة الثانية».

4- مطروح «الدورة الأولى».

ويهدف البرنامج لتدريب وتأهيل وإرشاد المقبلين على الزواج، وتزويدهم بمهارات الحياة الزوجية، وكيفية التعامل مع المشكلات والضغوط الحياتية التي يواجهها الأزواج.

وأوضحت دار الإفتاء المصرية طريقة التسجيل والاشتراك في برنامج تدريب وتأهيل المُقبلين على الزواج، والتي تستمر حتى اكتمال الأعداد، وذلك عن طريق تسجيل البيانات عبر هذا الرابط: https://cutt.us/Tyjag

وخصصت دار الإفتاء أرقامًا هاتفية للتواصل المباشر، أو عن طريق رسائل المحادثة «واتساب» لمزيد من الاستفسارات بشأن برنامج تدريب وتأهيل المُقبلين على الزواج، وذلك عبر الأرقام التالية:

- التواصل على «0225910661».

- «واتس آب» على «01282282892»، يوميًا من العاشرة صباحًا إلى الخامسة مساءً.