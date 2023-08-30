«التموين»: أسعار السلع التموينية لشهر سبتمبر ثابتة.. والصرف يبدأ الجمعة

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ثبات أسعار السلع التموينية لشهر سبتمبر 2023 والمقرر البدء في صرفها لحاملي البطاقات بداية من يوم الجمعة وحتى نهاية الشهر.

أسعار السلع التموينية لشهر سبتمبر 2023

وقالت وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن قائمة أسعار السلع التموينية لن تشهد أي تغيير في أسعار السلع، مؤكدة ثبات أسعار عدد 31 سلعة على القائمة والتي يأتي على رأسها الزيت والسكر والأرز والمكرونة.

فيما أكدت مصادر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، استمرار إدراج سلعة الأرز على قائمة أسعار السلع مع عدم حذفه، مؤكدة أحقية المواطنين الحصول عليه بقيمة فارق نقاط الخبز المتوفرة لدى الأسرة والناتجة عن ترشيد استهلاك الخبز، إذ تمنح وزارة التموين الأسرة قيمة 10 قروش عن كل رغيف خبز لا يتم صرفه على البطاقة ليتم الحصول على سلع تموينية إضافية بقيمة المبلغ المتجمع من فارق نقاط الخبز.

أسعار السلع التموينية

وتأتي قائمة أسعار السلع التموينية كالتالي:

1- سكر معبأ كيلوجرام واحد بسعر 12.60 جنيه.

2 - زيت خليط 800 مللي بسعر 30 جنيهًا.

3- أرز معبأ كيلوجرام واحد بسعر 12.60 جنيه.

4- مكرونة 800 كيلوجرام بسعر 13 جنيهًا.

5- مكرونة 400 كيلوجرام بسعر 6.50 جنيه.

6- عدس مجروش 500 جرام بسعر 21 جنيهًا.

7- فول معبأ 500 جران بسعر 9 جنيهات.

8- دقيق معبأ ورقي أو بلاستيك كيلوجرام بسعر 18 جنيهًا.

9- مسلى صناعي 800 جرام بسعر 36 جنيهًا.

10- شاي ناعم 40 جرام بسعر 5 جنيهات.

11- صلصة 300 جرام بسعر 8 جنيهات.

12- تونة مفتتة وزن 140 جرامًا بسعر 18 جنيهًا.

13- مربى أنواع 350 جرامًا بسعر 16 جنيهًا.

14- جبنة تتراباك 250 جراما بسعر 14 جنيهًا.

15- جبنة تتراباك 125 جراما بسعر 7 جنيهات.

16- مسحوق أتوماتيك 800 كيلوجرام بسعر 25 جنيهًا.

17- مسحوق عادي يدوي 800 جرام بسعر 16 جنيهًا.

18- صابون غسيل 125 جرامًا بسعر 3 جنيهات.

19- صابون تواليت 125 جرامًا بسعر 7.50 جنيه.

20- لبن جاف 125 جراما بسعر 25.50 جنيه.

21- خل 5% 900 مللي بسعر 6 جنيهات.

22- کیس ملح طعام 300 جرام بسعر 1.25 جنيه.

23- بار حلاوة طحينية سادة 40 جرامًا بسعر 3 جنيهات.

24- کیس سائل غسيل أواني 80 جرامًا بسعر 3 جنيهات.

25- بسكويت يويوز سادة بـ1.5 جنيه.

26- بسكويت يويوز ويفر أنواع بسعر 2.75 جنيه.

27- بسكويت تومورو أنواع 3.75 جنيه.

28- بسكويت بوو أنواع 3.75 جنيه.

29- طحينة بيضاء ظرف 140 جرامًا بسعر 2.50 جنيه.

30- قهوة سريعة الذوبان 18 جراما بسعر 4 جنيهات.

31- علبة مرقة دجاج عدد 8 مكعبات بسعر 6 جنيهات.