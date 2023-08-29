«التموين»: 30 جنيها سعر الزيت لحاملي البطاقات

أكدت مصادر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، جاهزية منافذ بقالي التموين لصرف السلع التموينية لأصحاب البطاقات عن شهر سبتمبر بداية من يوم الجمعة المقبل، مشيرة إلى أن سعر الزيت في التموين مستقر.

سعر الزيت في التموين

ونوهت المصادر في تصريحات لـ«الوطن» بأن سعر الزيت في التموين لشهر سبتمبر 2023، مستقر لحاملي البطاقات التموينية عند 30 جنيها، مساويا لسعره في الشهور الماضية، قائلة: «الزيت المدعم سعره مستقر والمخزون آمن ويغطي احتياجات أكثر من 4 أشهر».

وأشارت المصادر إلى التزام منافذ البقالين بصرف الحصص المقررة من زجاجات الزيت وفقا للمحدد في القرار الوزاري، بصرف زجاجة زيت لكل فرد مقيد على البطاقة وبحد أقصى 4 زجاجات زيت للبطاقة الواحدة.

قائمة أسعار السلع التموينية

ومن المقرر توزيع قائمة أسعار التموينية الجديدة عن شهر سبتمبر خلال أيام على منافذ البقالين، فيما جاءت قائمة أسعار شهر أغسطس كالتالي:

1- سكر معبأ 1 كيلوجرام بسعر 12.60 جنيه.

2 - زيت خليط 800 مللي بسعر 30 جنيهًا.

3- مكرونة 800 جرام بسعر 13 جنيها.

4- مكرونة 400 جرام بسعر 6.50 جنيه.

5- عدس مجروش 500 جرام بسعر 21 جنيهًا.

6- فول معبأ 500 جرام بسعر 9 جنيهات.

7- دقيق معبأ ورقي أو بلاستيك 1 كجم بسعر 18 جنيهًا.

8- مسلى صناعي 800 جرام بسعر 36 جنيهًا.

9- شاي ناعم 40 جراما بسعر 5 جنيهات.

10- صلصة 300 جرام بسعر 8 جنيهات.

11- تونة مفتتة وزن 140 جرامًا بسعر 18 جنيهًا.

12- مربى أنواع 350 جرامًا بسعر 16 جنيهًا.

13- جبنة تتراباك 250 جراما بسعر 14 جنيها.

14- جبنة تتراباك 125 جراما بسعر 7 جنيهات.

15- مسحوق أتوماتيك 800 جرام بسعر 25 جنيهًا.

16- مسحوق عادي يدوي 800 جرام بسعر 16 جنيها.

17- صابون غسيل 125 جم بسعر 3 جنيهات.

18- صابون تواليت 125 جراما بسعر 7.50 جنيه.

19- لبن جاف 125 جراما بسعر 25.50 جنيه.

20- خل 5% 900 ملي بسعر 6 جنيهات.

21- کیس ملح طعام 300 جرام بسعر 1.25 جنيه.

22- بار حلاوة طحينية سادة 40 جراما بسعر 3 جنيهات.

23- کیس سائل غسيل أواني 80 جراما بسعر 3 جنيهات.

24- بسكويت يويوز سادة بجنيه ونص.

25- بسكويت يويوز ويفر أنواع بسعر 2.75 جنيه.

26- بسكويت تومورو أنواع 3.75 جنيه.

27- بسكويت بوو أنواع 3.75 جنيه.

28- طحينة بيضاء ظرف 140 جرامًا بسعر 2.50 جنيه.

29- قهوة سريعة الذوبان 18 جراما بسعر 4 جنيهات.

30- علبة مرقة دجاج 8 مكعبات بسعر 6 جنيهات.