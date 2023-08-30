إقبال كبير على مبادرة «هي صحة مصر» في البحيرة

قالت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة إن هناك إقبالا من المواطنين على المشاركة في مبادرة «هي صحة مصر»، بمعهد الأورام بدمنهور، جاء ذلك خلال متابعتها المبادرة بحضور الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة.

تفقد مايا مرسي مبادرة هى صحة مصر في البحيرة

قالت نائب محافظ البحيرة إن المبادرة تقدم خدمات مجانية في صحة المرأة لـ33146 منتفعة زيارة أولى، و188449 زيارة دورية، وفي السمعيات لعدد 21991 والأمراض المزمنة وصحة الأم والجنين لعدد 9645.

أشادت الدكتورة مايا مرسى بالمبادرة الرئاسية هي صحة مصر للكشف المبكر عن سرطان الثدي، التي قللت نسبة الوصول للمرحلة الثالثة والرابعة من سرطان الثدي، جاء ذلك على هامش زيارتها اليوم في محافظة البحيرة للوقوف على حجم الإنجازات في برامج المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية

متابعة مبادرات المجلس القومي للمرأة في البحيرة

وتفقدا خلال الجولة مركز شباب الجرادات بمركز أبو حمص لمتابعة مأمورية إصدار بطاقات الرقم القومي بالمجان للسيدات التي أطلقها المجلس، بهدف استخراج بطاقات الرقم القومي للسيدات غير القادرات والمعيلات والأرامل والفتيات لأول مرة، بدون أي غرامات تأخير بالمجان

وأوضح «بلبع»، أن الإنجازات التي تمت داخل المحافظة الخاصة بتمكين المرأة أتت بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، وكل الجهود تتجه لتحقيق تكافؤ الفرص في تولي المناصب القيادية.