مفتي الجمهورية: نستهدف تحقيق الريادة المصرية الدينية في الخارج

استقبل الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- السفير الدكتور إيهاب عبد الحميد، المرشح لمنصب سفير مصر في باكستان؛ لبحث أوجه تعزيز التعاون، وتدريب الكوادر الإفتائية الباكستانية.

توصيل الرسالة الدينية والإفتائية

وأكَّد المفتي أنَّ دار الإفتاء المصرية تضع على قائمة أولوياتها توصيل الرسالة الدينية والإفتائية الوسطية للدولة المصرية، وتحقيق الريادة المصرية الدينية في الخارج، لما تتَّسم به المؤسسات الدينية المصرية بالوسطية والاعتدال والقَبول عند جميع المسلمين في ربوع الأرض.

تحقيق التعاون والتنسيق بين المفتين

وأشار إلى دَور الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، في هذا الصدد، والدَّور العالمي الذي تنهض به؛ حيث أُنشئت من قِبل دار الإفتاء المصرية عام 2015 لتكون مظلة عالمية تجمع كافة المؤسسات والهيئات الإفتائية حول العالم للتعاون وتبادل الخبرات ومناقشة القضايا المهمة والمعاصرة، موضحًا أنها تضم الآن في عضويتها أكثر من 80 دولة، وتعمل على تحقيق التعاون والتنسيق بين المفتين والدول الأعضاء فيها من أجل ضبط إيقاع الفتوى، مع مراعاة خصوصية المجتمعات، وتقديم كافة أشكال الدعم الشرعي والإفتائي للمسلمين في الخارج.

المفتي: ندعو المسلمين إلى الاندماج الإيجابي في مجتمعاتهم

وأكد المفتي أن المسلمين مشاركون في الحضارة الإنسانية، وأضاف: دائمًا ما ندعو المسلمين إلى الاندماج الإيجابي في مجتمعاتهم، ونحثهم على ضرورة العيش المشترك وتبادل المحبة والوئام، مبديًا استعداد دار الإفتاء المصرية الكامل لتقديم كافة أشكال الدعم العلمي والإفتائي للمسلمين في باكستان.

من جانبه أعرب السفير الدكتور إيهاب عبد الحميد، عن امتنانه لجهود دار الإفتاء المصرية ومفتي الجمهورية في التواصل الديني مع الخارج وتقديم خدمة جليلة للإرشاد الديني للمسلمين حول العالم، متطلعًا إلى المزيد من التعاون الديني والإفتائي وتقديم الدعم العلمي للمسلمين والعلماء في باكستان لتحقيق السلام الديني واستثمار مكانة دار الإفتاء المصرية والأزهر الشريف في نفوس المسلمين بالخارج.