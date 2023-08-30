معهد حاسبات ونظم المعلومات يتصدر رغبات طلاب المرحلة الثالثة: «بنعوض»

انطلقت المرحلة الثالثة من تنسيق رغبات طلاب الثانوية العامة، لمن لم يستوفوا شروط المرحلتين الأولى والثانية وسط أحلام طبيرة لإيجاد بدائل أخرى تشبه الكليات التي لم يلتحقوا بها، ومن بينها معهد الحاسبات ونظم المعلومات.

أمل الالتحاق بكلية الحاسبات والمعلومات

أحلام وطموحات كثيرة بناها مينا ميلاد، في الالتحاق بالكلية الحاسبات والمعلومات، إلا أن المجموع وقف حائلا بينه وبين تحقيق حلمه، «أنا من زمان بحب مجال الكمبيوتر والبرمجة وكان نفسي أدخل حاسبات ومعلومات لكن مكنتش أتوقع اني اجيب المجموع دا اللي يخليني مرحلة تالتة» حسب تعبير «مينا».

البحث عن بدائل أخرى تشبه كلية الحاسبات والمعلومات، كانت مهنة «مينا» منذ أن ظهرت نتيجة الثانوية العامة، «أنا علمي رياضة وجبت 58% كنت عارف أني مرحلة تالتة من البداية فكان قدامي فرصة أدور على كلية أو معهد بديل وفضلت اسأل لحد ما استقريت على معهد الحاسبات ونظم المعلومات» على حد تعبير ابن محافظة القاهرة، خلال حديثه لـ«الوطن».

معهد الحاسبات والمعلومات في مقدمة تسجيل الرغبات

على الرغم من أن المعاهد وسيلة طلاب المرحلة الثالثة، إلا أن نورهان عبد الحميد، كسرت القاعدة إذ نسقت في المرحلة الثانية للالتحاق بمعهد الحاسبات والمعلومات، بعد حصولها على مجموع 75% شعبة علمي علوم، «كنت عايزة ادخل حاسبات ومعلومات كانت هدفي من البداية عشان كدا مفكرتش كتير إني أدخل معهد الحاسبات» حسب ما روته.

في البداية واجهت «نورهان» رفض أسرتها للالتحاق بالمعهد، لكن رغبتها في مجال الحاسبات تغلب على رفضهم ونسقت للالتحاق بالمعهد وتم قبولها، «كانوا بيقولولي ادخلي أي كلية وليه معهد لكن أنا كنت شايفة نفسي في البرمجة وهطور من نفسي أكتر فيها عشان أعرف اتقنها كويس واتفوق فيها أكتر مش شرط الدراسة بس» هكذا عبرت ابنة محافظة القليوبية.