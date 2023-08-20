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مصادر: مصروفات حاسبات ومعلومات جامعة السادات 2023 لم تعلن

كتب:

أحمد أبوضيف
03:32 م | الأحد 20 أغسطس 2023
جامعة السادات

جامعة السادات

كشفت مصادر بالمجلس الأعلى للجامعات الحكومية، أنّ هناك العديد من الجامعات لم تتخذ أي قرار بشأن المصروفات الدراسية للعام الجامعي الجديد أو يتم الإعلان عنها، لمختلف الفرق الدراسية، ومنها مصروفات كلية الحاسبات والمعلومات جامعة السادات 2023، وغيرها من الجامعات على مستوى المحافظات.

  مصروفات حاسبات ومعلومات جامعة السادات 2023 

وأوضحت المصادر لـ«الوطن»، أنّ مصروفات حاسبات ومعلومات جامعة السادات 2023 وغيرها من الكليات، الجاري البحث عليها من قبل الطلاب في مختلف الجامعات سيتم الكشف عنها من قبل الكليات عبر مواقعها الرسمية ومنصاتها المعتمدة على مواقع التواصل الاجتماعي.

تنسيق الجامعات 2023

وقالت المصادر إنّ الكليات ستبدأ في استقبال الطلاب المرشحين لها من قبل مكتب التنسيق الرئيسي فور ورود الكشوفات النهائية من خلال مكتب التنسيق، موضحة عدد من الأوراق والاشتراطات الواجب على الطالب تجهيزها قبل أعمال التنسيق:

** أصل شهادة الميلاد.

** أصل شهادة الثانوية العامة.

**  إيصال دفع المصاريف.

** 10 صور شخصية للطالب أو الطالبة.

**  بطاقة 2 جند و6 جند للبنين فقط.

** الانتهاء من توقيع الكشف الطبي.

**  إحضار «دوسيه» لوضع الأوراق داخله للحفاظ عليها.

** تقديم نموذج الكشف الطبي معتمد من الإدارة الطبية بالجامعة.

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أحمد أبوضيف
بقلم أحمد أبوضيف

محرر شئون الجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.